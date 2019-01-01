Цонга вышел во второй круг турнира в Брисбене и сыграет с Надалем

Французский теннисист Жо-Вильфред Цонга с победы стартовал на турнире в Брисбене (Австралия). Француз в первом круге в двух сетах обыграл представителя Австралии Танаси Кокинакиса. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. 239-я ракетка мира Цонга выполнил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Его соперник, занимающий 146-е место в рейтинге ATP, 3 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и сделал 1 брейк. Ранее соперники друг с другом не встречались.

Во втором круге турнира в Брисбене Коккинакис сыграет с бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, который преодолел первый круг на bye. Надаль впервые примет участие в официальных турнирах после травмы, которую он получил во время US Open — 2018.