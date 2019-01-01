Хачанов уступил Вавринке на старте турнира в Дохе

Первая ракетка России Карен Хачанов не сумел квалифицироваться во второй круг крупного турнира в Дохе (Катар). На старте турнира Хачанов в двух сетах уступил швейцарцу Стэну Вавринке, матч завершился со счётом 6:7 (7:9), 4:6.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Вавринка

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. 11-я ракетка мира Хачанов выполнил 6 эйсов, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 4 брейка.

Ранее соперники встречались лишь однажды. В 2018 году на турнире в Санкт-Петербурге Вавринка также в двух сетах обыграл Хачанова.

Во втором круге турнира в Дохе Вавринка сыграет с чилийцем Николасом Джарри.