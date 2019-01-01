Бенчич и Федерер принесли Швейцарии победу над США на Кубке Хопмана

Швейцарские теннисисты Белинда Бенчич и Роджер Федерер обыграли американскую пару Серена Уильямс/Фрэнсис Тиафо на групповом этапе Кубка Хопмана. Матч завершился со счётом 4:2, 4:3 (5:3). Благодаря этому результату швейцарцы одержали победу над американцами с общим счётом 2-1. Ранее Федерер обыграл Тиафо, а Бенчич уступила С. Уильямс.

Продолжительность матча составила 49 минут. Победа над США стала для швейцарской пары уже второй на турнире. Ранее швейцарцы со счётом 3-0 разгромили британских теннисистов.

Сборные Швейцарии, США, Великобритании и Греции попали в группу B. Швейцарцы возглавляют турнирную таблицу с двумя победами. По одной победе одержали британцы и греки, американцы замыкают турнирную таблицу.

В группе А борьбу за выход в финал ведут сборные Германии, Австралии, Франции и Испании. В финал из каждой группе выйдут по одной команде, выигравшей свои квартеты.