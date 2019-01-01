Джокович разгромил Джумхура на старте турнира в Дохе

Первая ракетка мира серб Новак Джокович (1) стартовал с уверенной победы на турнире в Дохе (Катар). В матче первого круга Джокович в двух сетах переиграл боснийца Дамира Джумхура. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 57 минут. Джокович выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Его соперник, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Ранее Джокович и Джумхур встречались лишь однажды. На турнире в Париже в 2018 году Джокович победил на отказе Джумхура.

Следующим соперником Новака станет венгр Мартон Фучович, который нанёс поражение представителю Румынии Мариушу Копилу (6:3, 6:2).