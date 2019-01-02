Никулеску: заранее приехала в Шэньчжэнь, поэтому так уверенно победила Остапенко

Румынка Моника Никулеску поделилась впечатлениями от победы над представительницей Латвии Еленой Остапенко в первом круге турнира в Шэньчжэне со счётом 6:0, 6:2.

«Я приехала сюда заранее и не отмечала Рождество дома, так как была в самолёте. Но мне такой график подходит. Думаю, я сыграла отлично. Я провела несколько тренировок здесь, именно поэтому действовала столь уверенно.

Мне нравится играть в Китае, если честно. В 2011 году я прошла через квалификацию в Пекине и должна была играть с Ли На. Я помню, что специально для неё был подготовлен корт на очень большой арене. Но я сыграла великолепно и победила 6:4, 6:0. Тогда я полюбила играть в Китае. Меня и мою игру здесь любят. Я чувствую эмоции местных болельщиков, именно поэтому люблю приезжать сюда", — цитирует Никулеску официальный сайт тура.

Во втором круге Моника сыграет с чешкой Кристиной Плишковой.