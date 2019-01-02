С. Уильямс: с нетерпением ждала возможности сыграть с Федерером. Это так круто!

Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от противостояния со швейцарцем Роджером Федерером в миксте в рамках Кубка Хопмана, который проходит в Перте. Уильямс и Фрэнсис Тиафо проиграли Белинде Бенчич и Федереру со счётом 2:4, 3:4 (3:5).

«Я с нетерпением ждала этого матча с момента, когда узнала о нём. Я думала: „Боже, это так круто“. Думаю, об этом мечтают все — сыграть с Роджером Федерером.

Это был великолепный опыт, даже грустно, что всё закончилось. Я только размялась! Если честно, было весело. Мы с Роджером в карьерном плане росли вместе и получить возможность сыграть с ним после всех этих лет — это то, чего мы никогда не делали. Это невероятно здорово сыграть друг с другом на пике наших карьер", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Сборная Швейцарии одержала две победы подряд. Команда США стартовала с двух поражений.