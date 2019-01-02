Хромачёва и Якупович проиграли в четвертьфинале турнира в Китае в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович, посеянные на турнире в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде под третьим номером, не смогли пробиться в полуфинал. В четвертьфинале они в двух партиях проиграли китаянке Дуань Инъин и чешке Ренате Ворачовой со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Хромачёва и Якупович 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Шэньчжэне китаянка и чешка поспорят с японкой Нао Хибино и украинкой Ангелиной Калининой.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 5 января.