Надаль снялся с турнира в Брисбене

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира в Брисбене (Австралия) из-за растяжения мышцы бедра. Во втором круге уроженец Манакора должен был сыграть с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.

В основной сетке соревнований в Брисбене вторую ракетку мира заменил японец Таро Дэниэл (LL).

В 2018 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры в Монте-Карло, Барселоне, Риме и Торонто.

Рафаэль не сумел завершить полуфинальный матч Открытого чемпионата США с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро из-за травмы колена. Он вернулся на корт в конце декабря в матче с южноафриканцем Кевином Андерсоном на выставочном турнире в Абу-Даби и потерпел поражение со счётом 6:4, 3:6, 4:6.