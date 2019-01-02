Халеп, Кербер, Осака, Кар. Плишкова сыграют на турнире в Дохе в феврале

Стал известен состав участниц женского турнира в Дохе (Катар), который пройдёт с 11 по 17 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба WTA-тура.

В заявку, в частности, вошли румынка Симона Халеп, немки Анжелика Кербер и Юлия Гёргес, японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова, голландка Кики Бертенс, представительницы Латвии Анастасия Севастова и Елена Остапенко, француженка Каролин Гарсия, австралийка Эшли Барти, американка Мэдисон Кис, эстонка Анетт Контавейт, украинка Леся Цуренко, испанка Карла Суарес-Наварро, а также Александра Саснович из Беларуси.

В 2018 году чешка Петра Квитова стала чемпионкой турнира категории Premier в Дохе, победив в финале испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.