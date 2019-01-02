Барти и Эбден победили Мугурусу и Феррера в матче Кубка Хопмана в Перте

Сборная Австралии одержала победу в матче с командой Испании на групповом этапе Кубка Хопмана, который проходит в Перте (Австралия). На старте противостояния Эшли Барти в двух партиях обыграла Гарбинье Мугурусу со счётом 6:3, 6:4.
Давид Феррер сравнял счёт в матче, победив Мэттью Эбдена — 7:6 (7:1), 7:5.
В матче в смешанном парном разряде Барти и Эбден обыграли Мугурусу и Феррера со счётом 3:4 (3:5), 4:3 (5:0), 4:3 (5:3).
Кубок Хопмана. Перт. Группа A
Австралия — Испания — 2-1.
В первом туре немцы победили испанцев — 3-0, а французы проиграли австралийцам — 1-2. 4 января сборная Франции сыграет с командой Испании, а немцы сразятся с австралийцами.
Действующими победителями Кубка Хопмана являются швейцарцы.
02 января 2019 года, среда. 12:30 МСК
Кубок Хопмана. Группа А
Матч окончен
Эшли Барти
6:3
6:4
Гарбинье Мугуруса
02 января 2019 года, среда. 14:00 МСК
Кубок Хопмана. Группа А
Матч окончен
Мэттью Эбден
1
6:7
7
5:7
Давид Феррер
02 января 2019 года, среда. 15:30 МСК
Кубок Хопмана. Группа А
Матч окончен
Эшли Барти
Мэттью Эбден
3
3:4
5
5
4:3
0
5
4:3
3
Гарбинье Мугуруса
Давид Феррер
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