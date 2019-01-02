Барти и Эбден победили Мугурусу и Феррера в матче Кубка Хопмана в Перте

Сборная Австралии одержала победу в матче с командой Испании на групповом этапе Кубка Хопмана, который проходит в Перте (Австралия). На старте противостояния Эшли Барти в двух партиях обыграла Гарбинье Мугурусу со счётом 6:3, 6:4.

Давид Феррер сравнял счёт в матче, победив Мэттью Эбдена — 7:6 (7:1), 7:5.

В матче в смешанном парном разряде Барти и Эбден обыграли Мугурусу и Феррера со счётом 3:4 (3:5), 4:3 (5:0), 4:3 (5:3).



Кубок Хопмана. Перт. Группа A

Австралия — Испания — 2-1.

В первом туре немцы победили испанцев — 3-0, а французы проиграли австралийцам — 1-2. 4 января сборная Франции сыграет с командой Испании, а немцы сразятся с австралийцами.

Действующими победителями Кубка Хопмана являются швейцарцы.

А. Зверев и Кербер одержали вторую победу на групповом этапе Кубка Хопмана