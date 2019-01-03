Нисикори обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Брисбене

Японский теннисист Кей Нисикори (2) победой завершил четвертьфинальный матч на турнире в Брисбене (Австралия) против болгарина Григора Димитрова (6) — 7:5, 7:5.



Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту. Победитель матча отметился 5 эйсами, 2 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 9. Его соперник выполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Следующим соперником Нисикори станет представитель Франции Жереми Шарди.

Турнир категории ATP-250, призовой фонд которого составляет $ 527 880, завершится 6 января. Действующим чемпионом соревнований является представитель Австралии Ник Кирьос.