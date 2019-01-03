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Федерер на двух тай-брейках обыграл Циципаса на Кубке Хопмана

Федерер на двух тай-брейках обыграл Циципаса на Кубке Хопмана
Теннис / ATP

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обыграл грека Стефаноса Циципаса на Кубке Хопмана, который проходит в Перте (Австралия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Федерер вывел Швейцарию вперёд в матче со сборной Греции.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Третья ракетка мира Федерер выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся. Его соперник, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не имел возможности взять подачу соперника. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

Швейцария возглавляет турнирную таблицу группы B. Ранее Федерер и Белинда Бенчич со счётом 3-0 нанесли поражение британцам. Помимо Швейцарии и Греции в группу B также попали команды США и Великобритании.

03 января 2019 года, четверг. 14:00 МСК
Кубок Хопмана. Группа В
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Греция
5
6:7
7
4
6:7
7
 
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Швейцария
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