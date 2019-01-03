Карлович и Дарси пробились в полуфинал турнира в Пуне

На мужском турнире в Пуне (Индия) определились первые полуфиналисты. В полуфинал пробились хорват Иво Карлович и бельгиец Стив Дарси.

100-я ракетка мира Карлович в четвертьфинале в двух сетах нанёс поражение Эрнесту Гулбису из Латвии. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Карлович выполнил 25 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 95-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Дарси в двух сетах обыграл представителя Туниса Малека Жазири (4). Матч завершился со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Дарси выполнил 1 эйс, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Его соперник 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и сделал 1 брейк.

В полуфинале Карлович и Дарси сыграют друг с другом. Призовой фонд соревнований превышает $ 500 тыс.