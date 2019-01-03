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Карлович и Дарси пробились в полуфинал турнира в Пуне

Карлович и Дарси пробились в полуфинал турнира в Пуне
Теннис / ATP

На мужском турнире в Пуне (Индия) определились первые полуфиналисты. В полуфинал пробились хорват Иво Карлович и бельгиец Стив Дарси.

100-я ракетка мира Карлович в четвертьфинале в двух сетах нанёс поражение Эрнесту Гулбису из Латвии. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Карлович выполнил 25 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 95-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Дарси в двух сетах обыграл представителя Туниса Малека Жазири (4). Матч завершился со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Дарси выполнил 1 эйс, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Его соперник 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и сделал 1 брейк.

В полуфинале Карлович и Дарси сыграют друг с другом. Призовой фонд соревнований превышает $ 500 тыс.

03 января 2019 года, четверг. 14:30 МСК
Пуна. 1/4 финала
Матч окончен
Стив Дарси
Стив Дарси
Бельгия
7:5
6:2
 
Малек Жазири
Малек Жазири
Тунис
03 января 2019 года, четверг. 12:30 МСК
Пуна. 1/4 финала
Матч окончен
Иво Карлович
Иво Карлович
Хорватия
7
7:6
5
7
7:6
5
 
Эрнест Гулбис
Эрнест Гулбис
Латвия
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