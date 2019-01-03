Бердых в двух сетах обыграл Эрбера и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Чешский теннисист Томаш Бердых пробился в полуфинал турнира в Дохе (Катар). Бердых, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в четвертьфинале уверенно переиграл француза Пьера-Юга Эрбера. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Бердых, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Его соперник, 55-я ракетка мира, выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Эта встреча для соперников стала лишь второй. В 2015 году Эрбер одержал победу на отказе Бердыха.

В полуфинале турнира в Дохе Бердых сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Марко Чеккинато (Италия, 4). Во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович (Сербия, 1) и Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7).