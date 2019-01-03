Вавринка назвал фаворитов Australian Open — 2019

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от грядущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии по теннису и назвал фаворитов турнира.

«Я по-прежнему считаю фаворитами турнира «Большого шлема» Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Если же выбирать между ними, то, конечно, явным фаворитом будет Джокович, он вновь является первой ракеткой мира. Кроме того, Джокович выиграл два последних турнира «Большого шлема».

Что касается меня, то я чувствую, что готов играть на турнире «Большого шлема». Готов к длительным матчам, состоящим из многочисленных сетов», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 14 января. Его действующим победителем является Роджер Федерер.