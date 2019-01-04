Цонга сыграет с Медведевым за выход в финал турнира в Брисбене

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга вышел в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). В четвертьфинале Цонга в двух сетах обыграл седьмого сеяного, австралийца Алекса де Минора, со счётом 6:4. 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 46 минут. Цонга 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки на подаче и реализовал 2 из 6 возможных брейк-пойнтов. На счету де Минора 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк из 5 возможных.

19-летний де Минор и 33-летний Цонга впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории ATP-250 в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 Цонга сыграет с четвёртой ракеткой соревнований – россиянином Даниилом Медведевым, обыгравшим канадца Милоша Раонича (5) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.