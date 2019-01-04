Стали известны соперницы россиянок на турнире в Хобарте

Стала известна сетка турнира категории International, который пройдёт в Хобарте (Австралия) с 7 по 12 января. В основной сетке — две российские теннисистки. Пятая сеяная Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с Верой Лапко из Беларуси, а Евгения Родина встретится со словачкой Анной Шмидловой.

Первая ракетка турнира, француженка Каролин Гарсия (WC) начнёт соревнования матчем с американкой Софьей Кенин из США, а вторая сеяная, румынка Михаэла Бузэрнеску встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Состав российских участниц турнира может пополниться по итогам квалификации. 10-я сеяная в квалификации Анна Блинкова начнёт отборочные соревнования встречей с Габриеллой Да Силва Фик из Австралии (WC), а Анастасия Потапова (9) встретится с австралийкой Элисон Баи.