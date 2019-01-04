Андерсон сыграет с Карловичем за титул турнира в Пуне

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон стал вторым финалистом турнира в Пуне (Индия). В полуфинальном матче первый сеяный Андерсон в двух сетах обыграл третью ракетку турнира, француза Жиля Симона со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Андерсон 21 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки на подаче и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. На счету Симона один эйс, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк из 10 возможных.

Андерсон одержал четвёртую победу над Симоном в пяти проведённых между теннисистами встречах. Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 4-1.

За титул турнира категории ATP250 в Пуне с призовым фондом $ 527 880 Андерсон сыграет с хорватом Иво Карловичем.