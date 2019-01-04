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33 эйса помогли Карловичу выйти в финал турнира в Пуне, обыграв Дарси

33 эйса помогли Карловичу выйти в финал турнира в Пуне, обыграв Дарси
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Иво Карлович вышел в финал турнира в Пуне (Индия). В полуфинальном матче Карлович в трёх партиях обыграл бельгийца Стива Дарси со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 55 минут. Карлович 33 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки на подаче и реализовал 1 из 6 возможных брейк-пойнтов. На счету Дарси 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк из 2 возможных.
Карлович увеличил преимущество в личных встречах с Дарси в официальных матчах до 2-0. Предыдущая встреча соперников состоялась в 2009 году.

Второй финалист турнира категории ATP-250 в Пуне с призовым фондом $ 527 880 станет известен после встречи Кевина Андерсона из ЮАР и француза Жиля Симона.

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