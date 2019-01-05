Гёргес стала первой финалисткой турнира в Окленде

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (2) стала первой финалисткой турнира в Окленде (Новая Зеландия). В полуфинале Гёргес в двух сетах обыграла Викторию Кужмову из Словакии. Матч завершился со счётом 6:1, 7:6 (8:6).

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. 14-я ракетка мира Гёргес выполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Кужмова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из трёх. Ранее соперницы встречались трижды, все матчи выиграла Гёргес.

Соперницей Гёргес в финале турнира в Окленде станет победительница матча Бянка Андрееску (Канада) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 3). Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.