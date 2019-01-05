Кар. Плишкова: ожидаю сложный матч в финале с Цуренко

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выход в финал турнира в Брисбене (Австралия). В полуфинале Плишкова нанесла поражение хорватке Донне Векич со счётом 6:3, 6:4. В финале соревнований Плишкова сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

«Матч с Векич был лучшим для меня на турнире. Я здорово двигалась, на протяжении всей недели хорошо подавала. Донна — сильная соперница. Я понимала, что должна сыграть лучше, чем в прошлом матче.

Финал будет сложным. Цуренко уже обыгрывала здесь топовых соперниц. Ожидаю, что будет тяжёлый матч», — цитирует Плишкову SBS.

В полуфинале турнира в Брисбене Цуренко обыграла японку Наоми Осаку. Призовой фонд соревнований в Брисбене составляет почти $ 900 тыс.