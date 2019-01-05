Бенчич: выход в финал Кубка Хопмана очень важен

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала выход Швейцарии в финал Кубка Хопмана. Бенчич призналась, что ей важно сыграть в финале и постараться защитить чемпионский титул.

«Выход в финал очень много значит. Это важнейшее достижение. Здорово, что у нас есть ещё один шанс защитить титул. Счастлива, что мы снова играем в финале.

Что касается Кубка Хопмана, он позволяет хорошо начать сезон, провести матчи и поиграть на корте, который напоминает корт в Мельбурне. Надеюсь, Кубок Хопмана будет проводиться и дальше. Если он исчезнет из календаря, я сильно расстроюсь. Для меня каждый день на Кубке Хопмана проходит невероятно, получаю удовольствие», — цитирует Бенчич пресс-служба турнира.