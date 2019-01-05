Кербер обыграла Бенчич и сравняла счёт в финале Кубка Хопмана

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в двух сетах переиграла швейцарку Белинду Бенчич в финале Кубка Хопмана. Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (8:6). После победы Кербер счёт в финале Кубка Хопмана сравнялся (1-1). Теперь Швейцария и Германия определят победителя в парном матче.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Вторая ракетка мира Кербер выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. Её соперница, занимающая 54-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Ранее Кербер и Векич встречались пять раз, теперь в их взаимоотношениях сложился паритет (3-3).

Кубок Хопмана проходит в Перте (Австралия) и считается неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар. В прошлом году Швейцария победила Германию в финале турнира.