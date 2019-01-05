Баутиста-Агут выиграл турнир в Дохе, взяв верх в финале над Бердыхом

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал победителем турнира в Дохе. В финальном матче седьмой сеяный Баутиста-Агут в трёх сетах обыграл Томаша Бердыха из Чехии со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 55 минут. Баутиста-Агут 5 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок на подаче и реализовал два брейк-пойнта из 8 возможных. Бердых подал три эйса, допусти три двойные ошибки на подаче и реализовал один брейк-пойнт из шести возможных.

Баутиста-Агут одержал третью победу над Бердыхом в семи проведённых матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных встречах стал 4-3 в пользу представителя Чехии.

Баутиста-Агут выиграл девятый титул в карьере и первый — в 2019 году.

Призовой фонд турнира категории ATP250 в Дохе (Катар) составлял $ 1 313 215.