Андерсон: мне хотелось пойти на шаг дальше, чем в прошлом году

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон прокомментировал победу на турнире в Пуне (Индия), которая принесла ему шестой титул в карьере. Год назад Андерсон в решающем матче в Пуне уступил французу Жилю Симону, а теперь взял верх над хорватом Иво Карловичем со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

«Мне хотелось пойти на шаг дальше, чем в прошлом году. Вы не можете выигрывать турниры каждую неделю, поэтому, когда у вас получается, это нечто особенное, и это, безусловно, много значит для меня.

Финальный матч был равным. Удача могла повернуться в любую сторону, так что я очень рад, что сделал шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. А атмосферу на корте сегодняшним вечером я запомню на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Андерсона пресс-служба АТР.