Бушар и Кенин стали победителями парного турнира в Окленде

Победителями турнира в Окленде (Новая Зеландия) в парном разряде стали Эжени Бушар из Канады и американка Софья Кенин, которые в решающем матче обыграли дуэт Пейдж Мари Хуриган (Новая Зеландия)/Тэйлор Таунсенд (США) со счётом 1:6, 6:1, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Бушар и Кенин дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и сделали 4 брейка из 9. Их соперницы выполнили 1 эйс, один раз ошиблись на подаче и показали стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4.

Соревнования категории International, призовой фонд которых составляет $ 250 тыс., завершатся 6 января. В финале турнира в Окленде в одиночном разряде сыграют представительница Германии Юлия Гёргес и Бьянка Андрееску из Канады.