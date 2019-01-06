Гёргес второй раз подряд выиграла турнир в Окленде

В финале турнира в Окленде (Новая Зеландия) немка Юлия Гёргес, посеянная под вторым номером, в трёх сетах обыграла канадскую теннисистку Бьянку Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

14-я ракетка мира выполнила 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. Андрееску трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 5 брейков.

Призовой фонд соревнований составил $ 250 тыс. В прошлогоднем финале Гёргес также отпраздновала победу — тогда 30-летняя спортсменка со счётом 6:4, 7:6 (7:4) взяла верх над представительницей Дании Каролиной Возняцки.

Напомним, турнир в Окленде в парном разряде выиграли Эжени Бушар из Канады и американка Софья Кенин.