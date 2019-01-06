Шарапова прилетела в Мельбурн, несмотря на травму

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова прилетела в Мельбурн (Австралия), где будет проходить первый турнир «Большого шлема» 2019 года Australian Open.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шараповой.

Ранее 31-летняя россиянка не смогла доиграть турнир в Шэньчжэне (Китай). В четвертьфинале Шарапова снялась с матча с белоруской Ариной Соболенко. Вскоре стало известно, что повреждение не помешает уроженке Нягани принять участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

Участие Шараповой в Открытом чемпионате Австралии остаётся под вопросом. Россиянка пока не сообщала об отказе от участия. Сама спортсменка заявила, что в 2019 году хотела бы сыграть на большем количестве турниров и избежать травм.