У Шараповой снова травма. Сможет ли она сыграть в Австралии и Санкт-Петербурге?

С возрастом Мария Шарапова всё чаще мучается с травмами. Концовку прошлого сезона россиянка пропустила из-за проблем с правым плечом, не проведя ни одного матча после поражения от Карлы Суарес-Наварро в 1/8 финала US Open. Вернувшись в тур в начале нового года на турнире в Шэньчжэне, Мария прошла два круга, причём второй матч выиграла на отказе соперницы во второй партии. В четвертьфинале Шарапова встретилась с Ариной Соболенко, которая за вторую половину прошлого года заслужила статус настоящей восходящей звезды тура.

Белоруска легко выиграла первую партию, после чего россиянка вызвала врача, жалуясь на боль в бедре. Проблемы у Марии появились ещё раньше, их сразу отмечал её тренер, Томас Хогстедт, которого она звала на корт в середине сета. «Если у тебя снова будут такие же ощущения, как в первом розыгрыше, то просто остановись. Или бери медицинский тайм-аут прямо сейчас».

Медпункт пустеет. Надаль, Шарапова, Халеп и Маррей к бою готовы Гаске и Кузнецова лечат болячки с прошлого года, а Шарапова, Маррей и Халеп скоро выйдут на корт. Дель Потро на подходе.

После медицинского перерыва Шарапова заиграла лучше, но надолго её не хватило. В последнем проведённом Марией гейме было явно видно, что она с трудом делает резкие движения, и в итоге при счёте 1:6, 2:4 она отказалась от продолжения борьбы. О дальнейших планах говорить рано – неизвестно, насколько серьёзна эта травма бедра. Напомним, что Australian Open стартует уже через полторы недели, 14 января. После Открытого чемпионата Австралии Шарапова планировала выступить в Санкт-Петербурге – этот турнир пройдёт с 28 января по 3 февраля.

Оптимистичный настрой не помог Шараповой

Отметим, что перед стартом соревнований в Китае Шарапова была настроена оптимистично. «Я очень рада вернуться и сыграть на турнире в Шэньчжэне. Позади долгое восстановление после травмы плеча. Возможно, первые несколько матчей не будут идеальными, а моё состояние хорошим. Но мне нужно будет расти с каждым сыгранным матчем. Я взбудоражена просто фактом своего возвращения и тем, что даю интервью перед стартом турнира. Я снова здесь, а это означает, что нужно снова бороться и пытаться стать чемпионом», — говорила Мария.

До свиданья, наша Маша! Шарапова уходит, чтобы вернуться? Россиянка досрочно завершила сезон и не сыграет в Москве на Кубке Кремля. В чём же дело? Травмы, усталость или бойфренд?

Операция на плече как важный фактор в карьере Марии

Травмы преследовали Марию на протяжении большей части её карьеры. Наиболее серьёзные проблемы она испытывала с правым плечом. Они же стали причиной вынужденных изменений в её игре – после травмы Шарапова уже не могла подавать так же резко и мощно, да и удар с форхенда стал немного более медленным. Особенно явно это проявилось после второй травмы плеча, полученной по ходу сезона-2008 и вынудившей Марию пропустить все турниры после Уимблдона, включая Олимпиаду в Пекине (ту самую, где весь пьедестал в одиночном разряде остался за россиянками, а золотую медаль выиграла Елена Дементьева). В отличие от 2007 года, Шараповой пришлось сделать операцию, и вернуться в тур она смогла только следующей весной. С тех пор Мария выиграла только два крупных соревнования на быстрых покрытиях – Индиан-Уэллс в 2013-м и Пекин в 2014-м. Все остальные значимые успехи на харде и траве, включая три титула на «Шлемах», остались в той части карьеры, которая была до операции. Правда, Шарапова ещё дважды сыграла в финале Australian Open и один раз в финале Уимблдона, но во всех трёх решающих матчах потерпела поражение.

Вынужденная перестройка игры Марии привела к тому, что её лучшим покрытием стал грунт – причём там она добилась не меньших успехов, чем на харде и траве до травмы. Шарапова дважды выиграла «Ролан Гаррос», а также побеждала в Мадриде, Риме и Штутгарте, завоевав все значимые титулы на песчаном покрытии. Кстати, по-настоящему научилась играть на грунте Мария под руководством Томаса Хогстедта, с которым надолго расставалась, но прошлой весной вернула его в свою команду.

Частые травмы последних лет

Плечо беспокоило Шарапову и в 2013-м, вынудив её завершить сезон после US Open – так же, как в прошлом году. Перед дисквалификацией из-за мельдония у Марии была травма левого предплечья. Вынужденный перерыв в полтора года теоретически мог помочь россиянке залечить травмы, однако после возвращения она стала травмироваться только чаще. Возможно, одна из причин в том, что организм Марии за это время отвык от высоких соревновательных нагрузок. Шарапова пропускала турниры из-за травм бедра, предплечья, руки, снова из-за плеча… В итоге в 2017-м Мария сыграла всего 8 турниров, с двух из которых снялась (правда, до апреля она была дисквалифицирована), а в 2018-м – 11. В конце прошлого сезона Шарапова не смогла выступить в том числе в Тяньцзине, где завоевала единственный титул после возвращения.

Шарапова снялась со второго круга турнира в Стэнфорде из-за травмы руки

«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь ещё выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований», — сказала тогда Мария.

Шарапова снялась с турнира в Майами

Будем надеяться, что на этот раз Шараповой не придётся надолго оставаться вне игры. Конечно, хочется увидеть Марию и на первом в сезоне турнире «Большого шлема», и на домашних соревнованиях в Санкт-Петербурге, где у многих болельщиков будет возможность посмотреть на матчи Шараповой вживую. Но пока остаётся лишь ждать развития событий.

