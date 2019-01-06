Гёргес: Андрееску доставила мне массу хлопот

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала победу на турнире в Окленде (Новая Зеландия). В финале Гёргес нанесла поражение 18-летней канадке Бьянке Андрееску.

«Для меня эта победа значит многое. Я не знаю, что сейчас даже сказать. Бьянка мне доставила множество сложностей. Она играла в отличный теннис, отличающийся от игры многих теннисисток в туре. Уверена, что в будущем мы узнаем о ней ещё много», — цитирует Гёргес Tennis 365.

Призовой фонд турнира в Окленде составлял $ 250 тыс. Гёргес во второй раз подряд выиграла турнир в Окленде.

Напомним, турнир в Окленде в парном разряде выиграли Эжени Бушар из Канады и американка Софья Кенин.