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Федерер: пока мне удаётся сочетать семью и теннис, буду продолжать карьеру

Федерер: пока мне удаётся сочетать семью и теннис, буду продолжать карьеру
Теннис / ATP

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер отметил роль поддержки семьи в достижении успеха. Швейцарец заявил, что без надёжной команды и семьи ему бы не удалось достичь таких высот.

«Люди любят говорить о том, что я делаю и как. Но без поддержки команды и без семьи это было бы невозможно. В теннисе важную роль играет организация, подготовка, планирование. Это — сложный процесс, в котором мне нужна помощь.

Мирка — замечательная жена. Мы наслаждаемся путешествиями. В прошлом году поездки были довольно напряжёнными, особенно в конце. Наши дочери сказали, что 2018 год был самым весёлым в их жизни. Но в 2019 году мы хотим немного сбавить обороты. Семья должна быть превыше всего, а затем уже теннис.

Но, конечно, хорошо, когда можно всё сочетать. Пока дети и Мирка довольны, а у меня есть хорошие результаты, всё здорово, я буду рад продолжать карьеру», — приводит слова Федерера пресс-служба Кубка Хопмана.

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