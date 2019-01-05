Федерер: немного удивлён, что на Кубке Хопмана всё сложилось так здорово

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рад, что помог своей команде выиграть Кубок Хопмана. В ходе соревнований Федерер выиграл все четыре одиночных матча у британца Кэмерона Норри, американца Фрэнсиса Тиафо, грека Стефаноса Циципаса и Александра Зверева из Германии в двух сетах.

«Рад, что чувствую себя так же хорошо, как и играю. Прекрасно так завершить одиночные матчи. Я даже немного удивлён, что всё сложилось так здорово», — приводит слова Федерера Reuters.

Федерер выиграл Кубок Хопмана в третий раз и во второй раз подряд. Впервые Роджер завладел трофеем в 2001 году вместе с Мартиной Хингис. В минувшем и нынешнем розыгрыше его партнёршей на корте была Белинда Бенчич.