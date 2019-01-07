Кар. Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA, Александрова — 9-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 7 января первую строчку заняла представительница Чехии Каролина Плишкова, накануне ставшая победительницей турнира в Брисбене (Австралия).

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на девятой позиции.

Чемпионская гонка WTA. 7 января

1. Каролина Плишкова (Чехия) — 470.

2. Пэн Шуай (Китай) — 311.

3. Леся Цуренко (Украина) — 305.

4. Юлия Гёргес (Германия) — 280.

4. Арина Соболенко (Беларусь) — 280.

6. Бьянка Андрееску (Канада) — 257.

7. Ивана Йорович (Сербия) — 203.

8. Виктория Кужмова (Словакия) — 200.

9. Екатерина Александрова (Россия) — 190.

10. Луксика Кумкхум (Таиланд) — 186.

...

13. Евгения Родина (Россия) — 180...

15. Вера Звонарёва (Россия) — 167.