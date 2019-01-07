Кар. Плишкова: когда у Цуренко начался спад, я прибавила

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу в финале турнира в Брисбене (Австралия) над украинкой Лесей Цуренко со счётом 4:6, 7:5, 6:2. По ходу встречи уроженка Лоуни уступала 4:6, 3:5.

«Это был очень важный матч для меня. На старте турнира был нечто похожее. Я проиграла первый сет и уступала с брейком во втором. Конечно, когда тебе удаётся изменить ход встречи в свою пользу, это придаёт дополнительной уверенности. Здорово, что мне удалось справиться в столь сложной ситуации.

Цуренко играла великолепно. Она не так много ошибалась, лишь в концовке второго сета начала допускать неточности. Но и я смогла прибавить. Когда у неё начался спад, я прибавила. Первые полтора сета я действовала очень медленно. Я не могла найти свой ритм и в целом чувствовала себя не лучшим образом. Но постепенно я стала больше играть Лесе под форхенд и заиграла агрессивнее, хотя не так много очков заработала ударами навылет.

В третьем сете я почувствовала заряд уверенности, так как выиграла несколько геймов подряд. Я не хотела сбавлять обороты и вынуждала соперницу много работать на корте. Я впервые выиграла второй титул на одном турнире", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.