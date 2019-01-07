А. Зверев получил травму за неделю до старта Australian Open

Четвёртая ракетка мира из Германии Александр Зверев был вынужден сняться с выставочного турнира в Аделаиде, где он должен был сыграть с хорватом Борной Чоричем.



21-летний теннисист вышел на корт, извинился перед болельщиками и сообщил о повреждении подколенного сухожилия. Немец заявил, что не готов рисковать своим здоровьем накануне старта Открытого чемпионата Австралии, который стартует 14 января. В данный момент теннисист нуждается в отдыхе.

На прошлой неделе Зверев вместе с Анжеликой Кербер представлял сборную Германии на Кубке Хопмана. Немцы дошли до финала, где уступили команде Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич.

На выставочном турнире Зверева заменил испанец Фернандо Вердаско, оказавшийся сильнее Чорича — 6:7 (2:7), 6:3, 10:3.