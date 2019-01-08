Кудерметова победила Паолини в квалификации Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под седьмым номером, вышла во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 37 минут.

Вероника 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финальный раунд отборочных соревнований Кудерметова поспорит с немкой Анной Заей.

Завтра, 9 января, пройдут следующие матчи квалификации с участием россиянок:

Вера Звонарёва (Россия, 1) — Астра Шарма (Австралия).

Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Грымальска (Италия).

Ирина Хромачёва (Россия, 25) — Барбара Хаас (Австрия).

Ольга Дорошина (Россия) — Мисаки Дои (Япония, 22).

Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла Да Силва Фик (Австралия).

Анна Калинская (Россия) — Куирин Лемуан (Нидерланды).

Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Инъин Дуань (Китай).

Деяна Раданович (Сербия) — Виталия Дьяченко (Россия, 20).