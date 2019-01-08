Феррер разгромил Хасе, Чхун Хён уступил Стэтхэму на старте турнира в Окленде

Продолжаются матчи первого раунда на соревнованиях в Окленде (Новая Зеландия). Испанский теннисист Давид Феррер не испытал проблем в матче с теннисистом из Нидерландов Робином Хасе — 6:2, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету опытного испанца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 4 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом.



Шестая ракетка турнира из Южной Кореи Чхун Хён в двух партиях уступил обладателю «уайлд-кард» из Новой Зеландии Хосе-Рубину Стэтхэму — 5:7, 3:6.



За 1 час и 33 минуты игрового времени 360-я ракетка мира выполнил 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта. Чхун Хён отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.