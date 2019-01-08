Эдмунд в честь своего дня рождения угостил Федерера сладостями прямо на корте

Британский теннисист Кайл Эдмунд оригинально подошёл к совместной тренировке со швейцарцем Роджером Федерером в Мельбурне (Австралия).



Победитель Кубка Дэвиса — 2015, который сегодня празднует своё 24-летие, решил устроить 37-летнему теннисисту «сладкий стол», прямо на корт принеся пирожные с фруктами.



Федерер поблагодарил коллегу и попробовал презент прямо во время подготовки к спаррингу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Кубка Дэвиса.

Эдмунд, будучи уроженцем Йоханнесбурга (ЮАР), ещё в три года перебрался в Норт-Йоркшир (Великобритания). Своим теннисным кумиром Кайл называет россиянина Марата Сафина. В минувшем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии британец вышел в полуфинал, что стало для него лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема».