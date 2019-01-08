Барти: лучшего испытания, чем матч с Халеп перед Australian Open, быть не может

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над Еленой Остапенко из Латвии в первом круге турнира в Сиднее со счётом 6:3, 6:3.

«Матч проходил в непростых условиях из-за ветра, поэтому я особенно рада своей хорошей игре на приёме. Мне нужно подчистить некоторые вещи в подаче, но в целом я одержала победу уверенно и очень этому рада», — цитирует Барти официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Эшли поспорит с румынкой Симоной Халеп.

«Я провела уже достаточно матчей на старте сезона и чувствую себя отлично. Лучшего испытания, чем матч с Симоной перед турниром „Большого шлема“, и быть не может. Это идеальная возможность для меня сыграть свободно, попробовать нечто новое и сделать всё для победы.

Мы с Симоной встречались на двух турнирах подряд — в Монреале и Цинциннати, а до этого не играли друг с другом. Эти были непростые поединки. У меня были шансы в обеих встречах, но я их упустила. Я знаю, что если буду делать правильные вещи на корте, то возможности появятся. Важно лишь их реализовать. Халеп — настоящий боец. Она лучшая в мире, так что у меня будет прекрасный тест», — сказала Барти.