Барти: я бы хотела подавать немного лучше, но в целом старт получился уверенным

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы над Еленой Остапенко из Латвии в первом круге турнира в Сиднее со счётом 6:3, 6:3.

«Я бы хотела подавать немного лучше, но в целом старт сезона получился уверенным. Я уже год не играла на этом корте. Такое ощущение, что прошло очень много времени. Это прекрасный корт, и я наслаждалась каждой секундой игры. Моя цель — прибавлять с каждым днём. Я хочу совершенствоваться и стать максимально сильным игроком. Лучшим вариантом самой себя», — цитирует Барти официальный сайт тура.



Во втором круге Эшли сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила Барти со счётом 6:4, 6:4.