Стали известны составы сборных-соперниц России по первому раунду Кубка Федерации

Определились составы сборных Украины, Швеции, Дании, Эстонии, Польши и Болгарии для участия в играх первого раунда командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации». Эти команды сыграют вместе со сборной России в группе I (зона Европа/Африка). Турнир пройдёт 6-9 февраля в польском городе Зелена Гура.

Украина: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Надежда Кичёнок.

Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бьорклунд, Корнелия Листер, Кайса Хеннеманн.

Дания: Каролин Возняцки, Карен Баррица, Эмили Франкати, Мария Джесперсен.

Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеен Нууди, Саара Орав, Валерия Орлац.

Польша: Магда Линетт, Магдалена Фрех, Ига Святек, Майя Чшвалинска, Алисия Росольска.

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.

Сборные будут разделены на две дополнительные подгруппы. В каждой подгруппе соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.



Жеребьёвка, в которой определится состав подгрупп, пройдёт 14 января.