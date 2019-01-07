Касаткина и Павлюченкова включены в состав сборной России на Кубок Федерации

Назван состав женской сборной России для участия в играх первого раунда командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации». Сегодня, 7 января, ФТР направила в ITF официальную заявку, сообщает пресс-служба ФТР. В команду включены 10-я ракетка мира Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова (42-е место в рейтинге WTA), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталья Вихлянцева (135). Капитан сборной – Игорь Андреев.

Российская команда начнёт сезон в группе I (зона Европа/Африка). В группе А также сыграют команды Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Дании и Швеции. Турнир пройдёт 6-9 февраля в польском городе Зелена Гура.

Сборные будут разделены на две дополнительные подгруппы. В каждой подгруппе соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

Жеребьёвка, в которой определится состав подгрупп, пройдёт 14 января.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза – в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.