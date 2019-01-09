Хромачёва обыграла Хаас на старте квалификации Australian Open

Российская теннисистка Ирина Хромачёва, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под 25-м номером, вышла во второй круг. На старте отборочных соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Австрии Барбару Хаас со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Ирина 7 раз подала навылет, активно выиграла 24 очка и совершила 25 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 18 виннеров и 31 ошибка.

За выход в финальный раунд квалификации Australian Open Хромачёва поспорит с хозяйкой кортов Оливией Роговской, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 14 января. Действующей победительницей соревнований в Мельбурне является датская теннисистка Каролина Возняцки.