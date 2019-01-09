Миллман обыграл Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Австралийский теннисист Джон Миллман не испытал проблем в матче с венгром Мартоном Фучовичем (7) в матче второго раунда соревнований в Сиднее (Австралия) — 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Миллмана 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Подачами навылет австралиец не отметился. Его соперник выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2 имевшихся.



Следующим соперником австралийского теннисиста станет победитель пары Сэм Куэрри (США) — Жиль Симон (Франция, 4).



Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.