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Миллман обыграл Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Миллман обыграл Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Джон Миллман не испытал проблем в матче с венгром Мартоном Фучовичем (7) в матче второго раунда соревнований в Сиднее (Австралия) — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Миллмана 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Подачами навылет австралиец не отметился. Его соперник выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2 имевшихся.

Следующим соперником австралийского теннисиста станет победитель пары Сэм Куэрри (США) — Жиль Симон (Франция, 4).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.

09 января 2019 года, среда. 11:00 МСК
Сидней (м). 2-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
Мартон Фучович
Венгрия
3:6
4:6
 
Джон Миллман
Джон Миллман
Австралия
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