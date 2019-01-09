Потапова и Ястремская вышли в полуфинал турнира в Хобарте в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская вышли в полуфинал турнира в Хобарте (Австралия) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях обыграли представительниц Румынии Ирину Бегу и Михаэлу Бузэрнеску, посеянных под вторым номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Потапова и Ястремская дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в финал соревнований Анастасия и Даяна поспорят с бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон, получивших четвёртый номер посева.



Турнир в Хобарте завершится 12 января.

Потапова и Ястремская вышли в четвертьфинал турнира в Хобарте в парном разряде