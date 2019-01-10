Соперницей Бенчич в полуфинале турнира в Хобарте будет Шмидлова

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова вышла в полуфинал турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.



Анна ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 брейков.



За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Шмидлова поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая победила украинку Даяну Ястремскую со счётом 7:6 (7:2), 6:3.



Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Ястремская проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Хобарте