Ястремская проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:7 (2:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.



Даяна 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Бенчич поспорит с победительницей поединка Анна Шмидлова (Словакия) — Ирина Бегу (Румыния).

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Ястремская победила Лапко и сыграет с Бенчич в четвертьфинале турнира в Хобарте