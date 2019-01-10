Австралийский журналист рассказал о конфликте между Коккинакисом и Хьюиттом

Известный австралийский журналист и теннисный эксперт Бретт Филлипс рассказал о конфликте, который произошёл в сборной Австралии на Кубке Дэвиса в 2017 году. По словам Филлипса, австралийский теннисист Танаси Коккинакис обиделся на капитана сборной Ллейтона Хьюитта, после чего отказался приезжать в расположение национальной команды. Причиной конфликта стало невключение Коккинакиса в состав сборной на полуфинал Кубка Дэвиса против сборной Бельгии. На тот матч Хьюитт выбрал Джона Миллмана.

«Это довольно деликатная история. Тогда Коккинакис разругался с Хьюиттом. Если не находишь общий язык с Хьюиттом, не рассчитывай на попадание в команду. Я знаю, что в Сиднее их пытались примирить. Но пока они находятся в плохих отношениях.

Тогда Миллман находился в более оптимальной форме, чем Коккинакис, хотя Танаси и занимал более высокую позицию в рейтинге ATP. После этого Коккинакис отказался приезжать, чтобы поболеть за сборную. Он отказывался ехать со сборной на матчи Кубка Дэвиса», — цитирует журналиста Foxsports Australia.