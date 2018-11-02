Зверев: я не доминировал в юниорском теннисе – Кирьос и Коккинакис были не хуже

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих выступлениях в юниорский период карьеры.



«В детстве я всегда играл с парнями, которые на год или два были старше меня. Уже в 16 лет я перешёл во взрослый теннис, а до того почти никогда не играл со своими сверстниками.



В то время было очень много сильных юниоров. Кирьос и Коккинакис показывали такой же отличный теннис, как и я, если не лучше. Я никогда не доминировал в юниорском теннисе», – цитирует Зверева Tennis World USA.



21-летний Зверев уже успел побывать на третьем месте в рейтинге ATP. Сейчас он располагается на пятой строчке в табели о рангах. Наивысшим достижением 23-летнего Ника Кирьоса в рейтинге стала 13-я позиция, Танаси Коккинакиса – 69-я.

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