Нисикори встретился с бывшим полузащитником ЦСКА Хондой в Мельбурне

Японский теннисист Кей Нисикори встретился с соотечественником, полузащитником футбольного клуба «Мельбурн Виктори» Кейсуке Хондой. Спортсмены встретились в Мельбурне, куда Нисикори прилетел на Открытый чемпионат Австралии по теннису.

«Всегда интересно обменяться мыслями о разных видах спорта», — написал Нисикори в своём «твиттере», опубликовав фото с Хондой.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Нисикори.

Ранее Хонда выступал за московский ЦСКА. Японский футболист летом 2018 года в составе национальной команды прилетал в Россию для участия в чемпионате мира по футболу.

Открытый чемпионат Австралии по теннису — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году. Ниискори получил на турнире восьмой номер посева. Японский теннисист ещё не знает соперника по первому кругу соревнований. Его оппонентом станет кто-то из игроков, пробившихся через квалификацию.